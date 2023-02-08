HATAY DEPREMDE HASAR GÖREN EVLERİNDE MAHSUR KALAN YATALAK ÇİFTİ, 50 SAAT SONRA POLİS KURTARDI Güncel Haberler HATAY'ın Antakya ilçesinde, depremde hasar gören evlerinde mahsur kalan yatalak Fikriye (90) ve Mehmet Ali Düzyol (94) çifti, seslerini duyarak yardıma gelen polis ekiplerince, 50 saat sonra kurtarıldı. HATAY'ın Antakya ilçesinde, depremde hasar gören evlerinde mahsur kalan yatalak Fikriye (90) ve Mehmet Ali Düzyol (94) çifti, seslerini duyarak yardıma gelen polis ekiplerince, 50 saat sonra kurtarıldı. Antakya ilçesine bağlı Saraykent Mahallesi 17'nci Sokak'taki bir apartmanın girişinde oturan Fikriye ve Mehmet Ali Düzyol çiftinin dairesi Kahramanmaraş depreminde hasar gördü. Yatalak çift, depremle birlikte evlerinden çıkamadı. Bölgeye desteğe giden Kütahya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis ekipleri, çiftin sesini duyarak eve girdi. Hareket edemeyen çift, depremden 50 saat sonra polis ekiplerince evlerinden çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Antakya Güncel Haberler

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