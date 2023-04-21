Deprem bölgesinde bayram namazı minaresi yıkık camide kılındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkımlara neden olduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşlar minaresi yıkılan Kaptan Paşa Camisi'nde bayram namazı kıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok yıkıma ve can kaybına neden olduğu Hatay'da vatandaşlar sabah 06.00'da hasarsız veya az hasarlı camilerde toplanmaya başladı.

MİNARESİ YIKILAN CAMİDE NAMAZ KILINDI

İskenderun ilçesinde de vatandaşlar Ramazan Bayramı namazı için minaresi yıkılan Kaptan Paşa Camisi'nde toplandı. Cami içerisine sığmayan cemaat, caminin dışında namaz kıldı. Namazın ardından bayram vaazını dinleyen vatandaşlar daha sonra birbirleriyle bayramlaştı.