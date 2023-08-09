Hatay Defne'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ve 50 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ballıöz Mahallesi'nde ormanlık alanda 16.00 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına kısa sürede hem havadan hem de karadan müdahale başladı. Yangına 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ve 50 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Öte yandan mahalle sakinleri de yangına müdahaleyi meraklı gözlerle izledi. - HATAY