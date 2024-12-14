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Hatay'dan Suriye'ye 30 TIR İnsani Yardım Gönderildi

Hatay'dan Suriye'ye 30 TIR İnsani Yardım Gönderildi
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Hatay'da İHH ve Katar Yardım Kuruluşu tarafından hazırlanan insani yardım malzemeleri taşıyan 30 tır, Suriye'ye uğurlandı. Yardımlar gıda, giyim ve hijyen malzemelerini içeriyor ve Suriyelilerin yeniden toparlanması için destek sağlamayı amaçlıyor.

Hatay'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Katar Yardım Kuruluşunca hazırlanan insani yardım malzemesi taşıyan 30 tır, Suriye'ye uğurlandı.

Katar Yardım Kuruluşu Uluslararası Operasyonlar Sektörü CEO Yardımcısı Nawaf Al-Hammadi, İHH Reyhanlı Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen programda, yeniden toparlanma sürecindeki Suriyelilere yardımcı olmaya devam edeceklerini söyledi.

İHH Körfez Özel Temsilcisi Hasan Aynacı da iç savaş döneminde Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine vakıf olarak yardım eli uzattıklarını anlattı.

Tırlarda gıda, giyim ve hijyen malzemelerinin bulunduğu dile getiren Aynacı, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Aynacı, desteğin Suriyeliler kendi hayatlarını idame edebilecek duruma gelene kadar süreceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Suriye'nin özgürleşmesiyle beraber oradaki kardeşlerimizi yine unutmadık ve yardım etmeye devam ediyoruz. Bu güzel günlerinde de onların yanında olacağız. Bu süreçte zorluklar yaşanabilir ama Suriyeli kardeşlerimizi nasıl Türkiye'de misafir ettiysek, ağırladıysak güzel şekilde de kendi ülkelerine gitmelerini sağlayacağız. Artık biz onları ziyaret etmiş olacağız. Yaklaşık 4,5 milyon Katar riyali değerindeki yardımların ilk kısmını yolluyoruz. Yardımlarla Suriyeli kardeşlerimizin geçiş sürecindeki zorluklarını hafifletmeye çalışacağız."

Konuşmaların ardından 30 tırlık yardım konvoyu, İdlib bölgesine doğru yola çıktı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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