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Hatay'dan Suriye'ye 24 Tır İnsani Yardım Gönderildi

Hatay'dan Suriye'ye 24 Tır İnsani Yardım Gönderildi
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İHH İnsani Yardım Vakfı ve Katar Yardım Kuruluşu, Suriye'deki ihtiyaç sahipleri için 24 tır insani yardım malzemesi gönderdi. 'Umudu Canlandırma Kampanyası' kapsamında düzenlenen yardım gönderimi, Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Hatay'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Katar Yardım Kuruluşunca hazırlanan insani yardım malzemesi taşıyan 24 tır, Suriye'ye uğurlandı.

Katar Yardım Kuruluşu Uluslararası Operasyonlar Sektörü Türkiye Ofis Şefi Yusuf Al Hammadi, İHH Reyhanlı Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen programda, Suriyeliler için "Umudu Canlandırma Kampanyası" başlattıklarını söyledi.

Suriye'nin yeniden toparlanma sürecinde olduğunu belirten Hammadi, "Katar devleti ve halkı, tüm umutlarının gerçekleşmesi için Suriyeli kardeşlerini desteklemekte ve yanında durmaktadır." dedi.

İHH Suriye Çalışmaları Körfez Masası Sorumlusu Maruf Semmu da iç savaş döneminde Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattıklarını anlattı.

Tırlarda gıda, giyim, ısınma ve hijyen malzemelerinin bulunduğu aktaran Semmu, "Yardımlar, evlerine ve yurtlarına dönenler için önem taşıyor. İnşallah Suriye halkının kalkınması, umut kazanması ve oradaki altyapının yeniden canlandırılması için Katarlı kardeşlerimizle çalışacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 24 tırlık yardım konvoyu, İdlib'e doğru yola çıktı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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