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Hatay'dan Konya'ya gelirken kaza yapan depremzede yaralandı

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Hatay'dan Konya'ya gelirken kaza yapan depremzede yaralandı

Hatay'dan Konya'ya gelen depremzede, kullandığı otomobilin Ereğli-Karapınar kara yolunda çukura girmesi sonucu yaralandı.

Hatay'dan Konya'ya gelen depremzede, kullandığı otomobilin Ereğli- Karapınar kara yolunda çukura girmesi sonucu yaralandı.

Mehmet Ö. yönetimindeki 31 D 9383 plakalı otomobil, Ereğli- Karapınar kara yolu Kesmez mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gidiş geliş yolunu ayıran çukura girdi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı depremzede Mehmet Ö, Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Karapınar Ereğli Konya Hatay Güncel Haberler

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