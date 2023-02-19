Hatay'dan gelen deprem mağduru aileler Çeşme'deki apartlarda ağırlanıyor

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybeden ve evleri yıkılan 18 aile, AFAD koordinasyonuyla Çeşme'deki apart otellere yerleştirildi.

Evlerinde tüm ihtiyaçları karşılanan aileler, depremin yarattığı travmayı atlatmaya çalışıyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinden 2 çocuğu ve eşiyle birlikte gelen Bilal Şehmuz Harputluoğlu, AA muhabirine, ilk deprem anında çocuklarını alıp evden hemen çıktıklarını söyledi.

Dışarı çıkan insanların yakınlarını kurtarmak için seferber olduğunu aktaran Harputluoğlu, "Gittiğim her yerde enkaz altında insanların bağırdığını duydum. Yağmur çok hızlıydı. Telefonun feneriyle enkaz altında olanları bulduk. Bir itfaiye aracından aldığım kazmayla bir kişiyi zoraki çıkarttım." dedi.

Abisinin ve yeğeninin depremde hayatını kaybettiğini ifade eden Harputluoğlu, şöyle konuştu:

"3 deprem gördüm hayatımda ama böyle bir deprem yaşamadım. Allah kimsenin başına vermesin. İkinci günden sonra çok güzel yardımlarımız geldi. Yani insanlar yardımlara koştu. Yardımlar üçüncü gününden sonra düzene bindi, güzel oldu."

Harputluoğlu, depremden sonra birkaç gün araçlarında kaldıklarını, kendilerine yapılan mazot yardımıyla AFAD'ın da yönlendirmesiyle Çeşme'ye geldiklerini bildirdi.

Yıkılan evinin ve iş yerinin kira olduğunu anlatan Harputluoğlu, Hatay'a dönmek istemediğini sözlerine ekledi.

"Psikolojik olarak iyi değiliz"

Annesi ve 3 çocuğuyla apart dairelere yerleşen sağlık memuru Burak İçkan da depreme Kur'an-ı Kerim okurken yakalandığını söyledi.

Depremden sonra dışarıya çıktığını ve insanların yardımına koştuğunu anlatan İçkan, şöyle konuştu:

"Allah bizi korudu. O evden nasıl çıktık nasıl oldu bilmiyorum. Yağmur çok şiddetli şekilde yağıyordu. Ben bir sağlık çalışanı olarak insanlara yardımcı olmaya çalışıyordum o saatte ama her yer enkazdı. Enkazlara gidiyordum ama üstüme bir şeyler dökülüyordu. Hatta binanın bir kısmı ayağımın sağ tarafına düştü. Ben de mahsur kaldım ama kendi çabamla ve oradaki insanlar sayesinde kurtuldum.

Psikolojik olarak hiç iyi değiliz. Daha iki gündür uyuyabiliyoruz ve yemek yiyebiliyoruz. Ağzım yüzüm oynuyordu. Çocuklarımın 'baba deprem burada olacak mı' sözü bile akraba ve yakınlarımızın ölümünü hatırlatıyor."

İçkan, Hatay'a dönmek istemediğini belirterek tayininin yapılması konusunda talepte bulunacağını dile getirdi.