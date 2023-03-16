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Hatay'daki yıkımın boyutu dronla görüntülendi

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Hatay'daki yıkımın boyutu dronla görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binalarda bulunan evlerin içi ve enkaz kaldırma çalışmaları dronla görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binalarda bulunan evlerin içi ve enkaz kaldırma çalışmaları dronla görüntülendi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin en çok etkilediği yerlerden olan Antakya ilçesinde enkaz kaldırma ve riskli binaların yıkım işlemi sürüyor.

Çeşitli kuruluşlara ait iş makinelerinin yoğun mesai yürüttüğü bölgede, riskli olarak değerlendirilen binalar da kontrollü olarak yıkılıyor. Depremin ardından tamamen yıkılmayan veya ağır hasan evlerin içindeki görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.

Hatay'ın simgelerinden olan Habib-i Neccar Camisi, Kurtuluş Caddesi ve ilçedeki genel çalışmalar ile yıkılmayı bekleyen evlerin içleri dronla görüntülendi.

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Kaynak: AA / Güncel

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