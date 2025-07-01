Hatay'daki Yangınla İlgili Kritik İncelemeler

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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, devam eden yangınla ilgili olarak hava ve kara ekiplerinin müdahale çalışmalarını aktardı. Yangın nedeniyle 240 hanenin tahliye edildiği ve 2 bin 500 vatandaşın güvenli alanlara yerleştirildiği belirtildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yangının devam ettiği Karaali, Oğlakören, Alahan ve Üçgedik mahallelerinde incelemelerde bulundu. Yangına an itibarıyla 9 hava aracı, 970 kara aracı ve 2 bin 500'ün üzerinde personelinin müdahale ettiğini kaydeden Masatlı, "Biz şu an Alahan bölgesindeyiz. Burası hem şehir merkezine hem de İskenderun'a yakınlığı nedeniyle kritik bir alan. En büyük tesellimiz, şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Öte yandan vatandaşlarımızın hayvanlarıyla ilgili de gerekli müdahaleler yapılmıştır. Hastanelerimize şu ana kadar sadece dumandan etkilenen 55 vatandaşımız başvurmuştur. Dünden bu yana yaklaşık 240 haneyi tahliye ettik ve yaklaşık 2 bin 500 vatandaşımızı, başta öğrenci yurtları olmak üzere çeşitli alanlara yerleştirdik. Vatandaşlarımızın tüm temel ihtiyaçlarını da karşılıyoruz" dedi.

'HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI'

Sık sık yön değiştiren rüzgarın büyük dezavantaj oluşturduğunu kaydeden Vali Masatlı, "Bazen güneye, bazen kuzeye, bazen doğuya ya da batıya yönelerek müdahaleyi zorlaştırıyor. Buna rağmen hem karadan hem havadan yangını kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ayrıca yangının etkili olduğu dört mahallede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan 12 ekiple hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır. İnşallah bu tespitlerle birlikte gerçek tabloyu da ortaya koymuş olacağız. Ancak şu anda birinci önceliğimiz yangını kontrol altına almaktır. Dünden bu yana, 27 saati aşkın süredir aralıksız çalışıyoruz ve çalışmalarımız devam edecek. Görüldüğü gibi hava araçlarımız da yangının önünü kesmek için müdahalelerini sürdürüyor. Öte yandan, bu yıl ciddi bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Bu kuraklık, çok kısa sürede orman yangınlarına neden olabiliyor. Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. İnşallah yangın daha fazla büyümeden, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadan söndürülür" diye konuştu.

HABER: Alican GÜMÜŞ-Gülşah ÖZGEN-Yaşarcan SERİNTÜRK/HATAY, (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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