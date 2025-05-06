Hatay'daki Vakıf Eserleri 2026'a Kadar Yeniden Ayağa Kaldırılacak

HATAY Valisi Mustafa Masatlı, "Depremde hasar gören tüm vakıf eserlerimiz 2026 yılı itibarıyla yeniden ayağa kaldırılacak" dedi.

Vakıflar Haftası kapsamında Hatay Valiliği ve Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinliklerde, deprem sonrası restorasyonu tamamlanan vakıf eserlerinin tanıtımı yapıldı. Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Vali Mustafa Masatlı, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan 84 eserde deprem kaynaklı hasar oluştuğunu hatırlattı. Daha önce bu eserlerden 5'ini restore ederek vatandaşların hizmetine sunduklarını kaydeden Masatlı, "Bu hafta cuma günü depremde zarar gören 6 caminin restorasyonunu tamamlayarak yeniden ibadete açılacak. Depremde hasar gören tüm vakıf eserlerimiz 2026 yılı itibarıyla yeniden ayağa kaldırılacak" dedi.

Haber - Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,