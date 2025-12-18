Otoyolda devrilip yanan TIR'daki 2 kişi öldü; alevlerden kaçan anguslar kamerada

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Hatay'da bariyerlere çarpıp alev alan angus yüklü TIR'da hayatını kaybeden kişilerin, şoför Mehmet Handaş ile akrabası Ahmet Handaş olduğu belirlendi. Mehmet ile Ahmet Handaş'ın cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.