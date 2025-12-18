Otoyolda devrilip yanan TIR'daki 2 kişi öldü; alevlerden kaçan anguslar kamerada
Hatay'da bariyerlere çarpıp alev alan angus yüklü TIR'da hayatını kaybeden şoför Mehmet Handaş ile akrabası Ahmet Handaş'ın kimlikleri belirlendi. Cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
