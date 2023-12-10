Depremlerde çok sayıda işletmenin yıkıldığı veya hasar aldığı Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı'da iş yerleri ayakta kalan esnaf, kepenklerini açmaya devam ediyor. Çarşı esnafı, onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yeniden hareketli günlerine döneceklerini belirtiyor.

Depremlerde çok sayıda işletmenin yıkıldığı veya hasar aldığı Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı'da iş yerleri ayakta kalan esnaf, kepenklerini açmaya devam ediyor.

Baharatçıdan kuyumcuya, fırından kasaba kadar dükkanların yer aldığı çarşı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde büyük hasar gördü.

Çok sayıda iş yerinin yıkıldığı çarşı, afetin ardından bir süre sessizliğe büründü.

Bazı caddelerdeki dükkanların tamamının kullanılamaz hale geldiği çarşıda, ağır hasarlı yerlerin yıkımları da gerçekleştirildi.

Depremden önce kente gelenlerin uğramadan gitmediği çarşıda, az hasarlı iş yerinin onarımını yapan esnaf, afetten bir süre sonra kepenklerini açtı.

Hemen hemen her gün yeni bir iş yerinin daha açıldığı çarşıda, normalleşme çalışmaları sürüyor.

"Çarşı esnafı olarak en kısa sürede işimizin başına geçtik"

Uzun Çarşı Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Gündüz, AA muhabirine, çarşının birer birer açılan işletmelerle yeniden canlanmaya başladığını söyledi.

Depremde büyük hasarın olduğu çarşıda işletmelerin yüzde 50'sinin müşterilerini ağırladığını aktaran Gündüz, iş yerlerinin yüzde 20'sinde de onarım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla çarşının yine hareketli günlerine döneceğini ifade eden Gündüz, yeni çehresiyle Tarihi Uzun Çarşı'nın güzel bir görünüme kavuşacağını vurguladı.

Gündüz, kepenklerini açan esnafın her geçen gün artan müşteri sayısıyla daha iyiye gittiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Burada işletmeleri ayakta kalan esnafımız iyi durumdalar, işlerine devam ediyorlar. Türk insanı çalışkan ve azimlidir, ne kadar çöksek yıkılsak da bir tezgah atarız iş yerimizin önüne, ekmeğimizi taştan çıkarırız. Çarşı esnafı olarak en kısa sürede işimizin başına geçtik. Depremin ardından bedenimiz dışarıdaydı ama kalbimiz ve ruhumuz bu çarşıda atıyordu. Biz başka yerde yapamayız, Antakya'da, Tarihi Uzun Çarşı'da yaşayabiliriz. Bu çarşının dünyada eşi benzeri yok."

Gündüz, depremlerin ardından kente dönmeye devam eden insanların, çarşının yeniden hizmet verdiğini görmekten mutlu olduklarını dile getirdi.

"Çarşımızda insan sayısı arttı"

Çarşıda yöresel ürünler satan esnaf Mehmet Tanrıseven, mart ayından bu yana işletmesinin açık olduğunu söyledi.

İlk zamanlara göre daha iyi durumda olduklarını aktaran Tanrıseven, "İlk zamanlar enkazların üzerinden dükkanlarımıza gelmeye çalışıyorduk. Zamanla diğer esnaf arkadaşlarımızın dükkanlarını açmasıyla çarşımızda insan sayısı arttı. Şimdi herkes yavaş yavaş geri dönüyor. İş yerlerini açmayanlar da açmaya başlıyor. Müşterilerimiz geliyor, alışverişlerini yapıyorlar." diye konuştu.

Esnaf Mehmet Küçükoğlu da yeniden açtıkları iş yerlerinde salçadan baharata, reçelden kurutulmuş gıdalara kadar birçok ürünün satışını yaptıklarını anlattı.

Çarşının gün geçtikçe daha da hareketlendiğini belirten Küçükoğlu, "Tarihi Uzun Çarşı'mız Antakya'nın kalbidir, burası kalkınırsa Antakya kalkınır." dedi.

Kasap Hüseyin Kılıç ise Tarihi Uzun Çarşı'yı canlandırmak ve ekmeklerini kazanmak için işlerinin başında olduklarını kaydetti.