Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı Bayram Yoğunluğu Yaşadı

Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı Bayram Yoğunluğu Yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören tarihi Uzun Çarşı, Kurban Bayramı'nda yoğun bir ilgiyle karşılandı. İş yerlerinin büyük bölümünün açıldığı çarşı, bayramdan sonra yıkılıp yeniden inşa edilecek.

HATAY'da depremde hasar gören tarihi Uzun Çarşı'da Kurban Bayramı yoğunluğu yaşandı. Çarşının bayramdan sonra yıkılıp, tarihi dokusuna uygun olarak yeniden inşa edileceği belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Antakya ilçesinde 3,5 kilometre uzunluğundaki tarihi Uzun Çarşı da büyük hasar gördü. Hatay'ın İpek Yolu üzerinde olması nedeniyle çok eski dönemlerden beri şehirdeki ticaretin merkezi konumunda bulunan, tarihi 12'nci yüzyıla dayanan çarşının dar sokaklarındaki birbirinden renkli 600 dükkanın bazıları yıkıldı, neredeyse tamamı zarar gördü. Her ara sokak ve caddesi farklı bir meslek grubuna ayrılmış, farklı inanç ve kökenden gelen Antakyalılar tarafından işletilen çarşı, aradan geçen yıl ardından yeniden ayağa kalkmaya başladı. Enkazın kaldırılmasının ardından geçen bayramların buruk yaşandığı çarşıda bu bayram iş yerlerinin yüzde 90'ı açıldı. Yoğun ilgi gören çarşıda hem Hataylılar hem de kent dışından gelenler Kurban Bayramı için alışveriş yaptı. Vatandaşlar özellikle şekerleme, kuruyemiş, giyim ve temizlik ürünlerine ilgi gösterdi. Çarşıda 25 yıldır esnaflık yapan Salih Aracı, yoğunluktan memnun olduğunu söyledi.

İŞ YERLERİ PREFABRİK ÇARŞIYA TAŞINACAK

Öte yandan, depremde hasar alan çarşının bayramdan sonra yıkılıp, tarihi dokusuna göre yeniden inşa edileceği belirtildi. İnşa sürecinde esnafın mağdur olmaması için de iş yerlerinin prefabrik çarşıya taşınacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'daki müzakereler sonrası Putin'den ilk açıklama

Ateşkes olacak mı? İstanbul zirvesi sonrası Putin'den ilk açıklama
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi

Yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan ünlü iş insanına tahliye
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
Küçük çocuk, yaralı annesinin başından bir an ayrılmadı

Yürek yakan kare! Annesinin başından bir an olsun ayrılmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret

Gören şaşırdı! İşte Demet Özdemir'in yıllardır merak edilen babası
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü var
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Programa damga vuran an! Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi

Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.