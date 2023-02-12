Hatay'daki tarihi Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi de depremlerde hasar gördü

Hatay'da bulunan ve depremlerde hasar gören tarihi Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi'nin son durumu havadan görüntülendi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Altınözü ilçesindeki kilisede hasar meydana geldi.

Sarılar Mahallesi'nde yer alan, inşa tarihi 1364 olan tarihi yapının tavanının bazı kısımları çöktü, kubbe ve duvarlarının bazı bölümleri yıkıldı. Duvarlarda derin çatlaklar da oluştu.

Anadolu Ajansı, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hasar gören 659 yıllık kiliseyi havadan görüntüledi.

"Maalesef tarihimiz kayboldu"

Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi Papazı Yuhanna Papasoğlu, AA muhabirine, bölgedeki en kadim kiliselerden biri olan yapıda ciddi hasarın oluştuğunu belirtti.

Kilit taşı yöntemiyle inşa edilen kilisenin ortada bulunan kilit taşının düştüğünü ve bu yüzden üst kısmın tamamen zarar gördüğünü aktaran Papasoğlu, "Taşıyıcı kolonlarımızdan da ikisi düştüğü için restorasyonun söz konusu olduğunu düşünmüyoruz. Tabii ilk başta evleri zarar gören halkımızın, evlerinin restorasyonundan sonra kilisemizin restorasyonu mu olacak yoksa artık yeniden mi inşa edilecek, o sürece tekrardan gireceğiz." dedi.

"Maalesef tarihimiz kayboldu. Bu hafta pazar ayinini tüm halkımızla icra edemedik." diyen Papasoğlu, şunları kaydetti:

"Depremde büyük yıkım yaşandı. Binalar yıkılır, tekrar inşa edilir. Önemli olan insanların tarihine sahip çıkması. Sadece taşlar da yapılar da değildir tarihimiz. Bu yüzden diliyorum ki, en kısa zamanda binalarımızı inşa ederiz. Önemli olan canlara bir şey olmasın. Şahsım ve cemaatim adına, hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza rahmet diliyorum, enkaz altında olanların da en kısa zamanda çıkmasını diliyoruz. Onların iyiliği için dua ediyoruz. Sizler de bizim için dua edin. Bu tür şeylerin dini, dili, ırkı olmaz. Bu yüzden hepimizin dualarda bir olup, herkes için dua etmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kilise 1881 yılındaki depremde de zarar görmüş

Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Menir Balıkçıoğlu, 1364 yılında inşa edilen kilisenin 1881 yılındaki depremde gördüğü hasardan dolayı restore edildiğini bildirdi.

Kilisenin son olarak 2019'da başlayan restorasyonunun 2022'de bittiğine değinen Balıkçıoğlu, hasarın büyüklüğü nedeniyle yapının yeniden inşa edilmesinin fazla maliyet gerektirdiğini ve bu konuda halkın desteğinin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.