Hatay'daki Suriyeli sığınmacılar ilk iftarlarını konteyner kentte yaptı - Haberler

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Hatay'daki Suriyeli sığınmacılar ilk iftarlarını konteyner kentte yaptı

AA - Cem Genco - Güncel
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Hatay'daki Suriyeli sığınmacılar ilk iftarlarını konteyner kentte yaptı

Altınözü ilçesindeki geçici barınma merkezinde yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, ramazanın ilk orucunu kaldıkları konteynerlerde açtı.

Altınözü ilçesindeki geçici barınma merkezinde yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, ramazanın ilk orucunu kaldıkları konteynerlerde açtı.

Geçici barınma merkezindeki 2 bin 56 konteynerde kalan yaklaşık 2 bin 430 Suriyeli, ülkelerinden ve evlerinden uzakta ramazanı karşılamanın burukluğunu yaşıyor.

Suriyeliler aileler, kurdukları yer sofralarında ülkelerine özgü yemeklerle oruçlarını açtı.

Barınma merkezinde yaşayan Mustafa Ahmet, AA muhabirine, ülkelerindeki savaşın şiddetini artırması sonucu geldiklerini anlattı.

Türkiye'de sekizinci ramazanı geçirdiklerini ifade eden Ahmet, "Türkiye bize kucak açtı ve bize yardım etti. Türk halkının yardımlarını asla unutmayacağız. Bugün bir ramazan ayının daha ilk iftarını ülkemizden ayrı yapmanın burukluğunu yaşıyoruz. Tek dileğimiz ve temennimiz bir sonraki ramazanlarda vatanımızda olmaktır. Çünkü ülkemde ramazan geçirmeyi çok özledim. İnşallah en yakın zamanda döneriz." diye konuştu.

Hatay'daki Suriyeli sığınmacılar ilk iftarlarını konteyner kentte yaptı

Hatay'daki Suriyeli sığınmacılar ilk iftarlarını konteyner kentte yaptı

Hatay'daki Suriyeli sığınmacılar ilk iftarlarını konteyner kentte yaptı

Hatay'daki Suriyeli sığınmacılar ilk iftarlarını konteyner kentte yaptı

AA / Cem Genco - Güncel

Suriyeli, Türkiye, Güncel, Haberler

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