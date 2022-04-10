Son dakika haberi... Suç örgütü operasyonunda 4 tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Suç örgütü operasyonunda 4 tutuklama

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

KIRIKHAN, HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üye olmak, yağma, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, farklı adreslerde eş zamanlı gerçekleşen operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda, ruhsatsız 2 av tüfeği ve 2 tabanca ile 7 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi... Suç örgütü operasyonunda 4 tutuklama

Son dakika haberi... Suç örgütü operasyonunda 4 tutuklama

Son dakika haberi... Suç örgütü operasyonunda 4 tutuklama

AA / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title