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/YENİDEN/ HATAY'DAKİ RÖNESANS REZİDANSIN MÜTEAHHİDİ YURTDIŞINA ÇIKMAK İSTERKEN YAKALANDI

Güncel Haberler

/YENİDEN/ HATAY'DAKİ RÖNESANS REZİDANSIN MÜTEAHHİDİ YURTDIŞINA ÇIKMAK İSTERKEN YAKALANDI

Hatay'daki Rönesans rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurtdışına çıkmak isterken havaalanında yakalandı.

Hatay'daki Rönesans rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurtdışına çıkmak isterken havaalanında yakalandı.

Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, paralarla birlikte İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına kaçmaya çalıştığı ihbarı edildi. İhbar üzerine hareket geçen polis, bugün Coşkun'un İstanbul Havalimanı'ndan Karabağ'a çıkışı engellendi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimat verilerek yakalanan Coşkun, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Görüntü Döküm;ü:

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-Coşkun'un fotoğraflı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Havalimanı Mehmet Yaşar Coşkun Hatay Güncel Haberler

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