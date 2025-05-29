Hatay'daki Patlama Sesleri Sonik Patlamadan Kaynaklandı
Hatay'da duyulan patlama seslerinin Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçaklarının eğitim ve tatbikat uçuşları sonucu oluşan sonik patlamadan kaynaklandığı açıklandı. Kaymakamlık, vatandaşlara asılsız haberlere itibar etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.
Hatay'da duyulan patlama seslerinin sonik patlamadan kaynaklandığı bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Samandağ-Arsuz bölgesinden patlama sesi geldiğine" ilişkin çok sayıda ihbar alındığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hava Kuvvetlerinin F-16 eğitim ve tatbikat uçuşları olduğu ve meydana gelen yüksek sesin sonik patlamadan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın asılsız haberlere inanmamaları önemle rica olunur."
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel