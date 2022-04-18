Hatay'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor (3) - Haberler

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Hatay'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor (3)

Demirören Haber Ajansı - Nuri Pir - Güncel
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Hatay'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor (3)

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDIHatay'ın Dörtyol ilçesinde dün gece çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan O.K. ve M.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

DÖRTYOL, HATAY (DHA) - ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün gece çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan O.K. ve M.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler 'kasten orman yangınına sebebiyet vermek' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/DÖRTYOL(Hatay),


Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Güncel

Dörtyol, Hatay, Güncel, Haberler

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