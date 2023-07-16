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Hatay'daki orman yangınında tahliyeler devam ediyor

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınında Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallelerinde riskli yerlerden başlayarak tedbir amaçlı vatandaşların tahliyelerinin devam ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınında Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallelerinde riskli yerlerden başlayarak tedbir amaçlı vatandaşların tahliyelerinin devam ettiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığımızın Hatay Belen'de başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları yoğun biçimde devam etmektedir. Hatay Valiliğimiz, AFAD ve güvenlik birimlerimizce Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallelerimizde riskli olan yerlerden başlayarak tedbir amaçlı vatandaşlarımızın tahliyeleri devam etmektedir. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme derhal başlatılmıştır."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Belen Hatay Güncel Haberler

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