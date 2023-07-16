Hatay'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Bölge sakinleri yangını çaresizlik içerisinde izliyor

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, bölge halkı çalışmaları çaresizlik içerisinde izliyor.

Belen ilçesine bağlı Soğukoluk Yaylası Derebahçe Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye gelen orman ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, bölge halkı da ekiplerin amansız mücadelesini yüksek bir noktadan çaresizlik içerisinde takip ediyor.