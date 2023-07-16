Hatay'daki orman yangınına müdahale sürüyor
Güncel Haberler
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları devam ederken, bölge sakinleri yangını çaresizlik içerisinde izliyor.
- Hatay'daki orman yangınına müdahale sürüyor
Bölge sakinleri yangını çaresizlik içerisinde izliyor
HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, bölge halkı çalışmaları çaresizlik içerisinde izliyor.
Belen ilçesine bağlı Soğukoluk Yaylası Derebahçe Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye gelen orman ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, bölge halkı da ekiplerin amansız mücadelesini yüksek bir noktadan çaresizlik içerisinde takip ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz - Güncel