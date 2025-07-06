Hatay'daki Orman Yangınına Müdahale Eden İtfaiye Ekipleri Yorgunlukla Savaşıyor

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Hatay'daki orman yangınını söndürmek için görevlendirilen Erzurum itfaiye ekipleri, zorlu koşullarda mücadele etmekte ve yorgunluk anlarında yerde ve araçlarının bagajlarında dinlenmeye çalışıyor. Yangınla mücadele ekiplerine destek için bölgeye gönderilen personel, fedakarca çalışarak kahramanlık sergiliyor.

Hatay'daki orman yangınına yardıma giden Erzurum itfaiye ekipleri, yerde ve araçlarının bagaj kapağında uyuyarak dinlenmeye çalıştı.

Hatay'da şiddetli rüzgarın etkisiyle çevreye yayılan orman yangınının söndürülmesi için çalışmalar hava araçları, yüzlerce araç ve personelle sürüyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 1 Temmuz'da görevlendirilen 10 personel, 3 araçla Hatay'daki yangınların söndürülmesi için destek veriyor.

Yangında gece, gündüz mücadele eden ekipler, zaman zaman yorgun düştüğü anlarda yerde ve araçlarının bagaj kapaklarında uyuyup dinlenmeye çalışıyor.

İtfaiye Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kimse senin dalgalarla, fırtına ile savaştığına bakmaz. Herkes gemiyi limana getirmeni konuşur. Bugün itfaiyecilerimiz açlık, susuzluk, uykusuzlukla canı pahasına olaylara müdahale ederek kahramanlık sergiliyorlar. Kolay gelsin hepsine." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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