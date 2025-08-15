Hatay'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Hassa ilçesinde, iki gün önce çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Bademli ve Yukarıbucak mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, iki gün önce çıkan orman yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Engebeli arazi şartlarından dolayı ulaşım zorluğu yaşanan bölgede, iş makineleri tarafından yol açma çalışması yapıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Öte yandan, yangından etkilenen bölge dronla görüntülendi. Görüntülerde alevlerin etkili olduğu bölgelerin siyaha büründüğü görüldü.

Valilikten yapılan açıklamada da ilgili bölgede 179 araç ve yaklaşık 341 personelin görev aldığı belirtilerek "Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış, ekiplerin müdahaleleri devam etmektedir." denildi.

Herhangi bir yaralanma, can kaybı ve olumsuz bir durumun bulunmadığı kaydedilen açıklamada, Katranlık Mahallesi'nden 144 büyükbaş hayvanın da tahliye edildiği aktarıldı.

İki mahalleden 1115 kişi tahliye edilmişti

Bademli ve Yukarıbucak mahalleleri arasındaki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Valilik, yangın bölgesinin yakınında bulunan Yukarıbucak ve Bademli mahallelerinden 1115 kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı.