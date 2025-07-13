Hatay'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'da Habibi Neccar Dağı eteklerinde çıkan orman yangını, ekiplerin 1,5 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Zarar tespitinin soğutma işlemleri tamamlandıktan sonra yapılacağı bildirildi.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Hatay'da Habibi Neccar Dağı eteklerinde çıkan orman yangını, ekiplerin 1,5 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Zarar tespit çalışmalarının, soğutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılacağı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel