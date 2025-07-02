Hatay'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Hatay Valiliği, 30 Haziran'da başlayan orman yangınına ilişkin gelişmeleri paylaştı. Yangın, sıcak hava ve rüzgârın etkisiyle geniş bir alanı etkiledi ancak ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangından etkilenen bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Hatay Valiliği, 30 Haziran'da çıkan ve geniş bir alanda etkili olan orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, "İlimiz Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda 30 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 10.30 sularında başlayan ve bölgede etkili olan sıcak hava ile rüzgarın da etkisiyle Dikmece, Alazi, Oğlakören, Üçgedik, Gülderen ve Alahan mahallerini etkileyen yangınlara tüm ekiplerimizce 24 saat esaslı yoğun müdahalede bulunulmuştur. Havadan ve karadan aralıksız sürdürülen söndürme çalışmaları neticesinde yangından etkilenen tüm alanlarda yangın kontrol altına alınmıştır. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz ve ilgili kurumlarımızca 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 12.00 itibarıyla da soğutma çalışmaları tüm hassasiyetiyle devam etmektedir. Bu büyük yangında da bizlerden desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımıza, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarımıza, Orman Genel Müdürlüğümüze, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ve tüm yerel yönetimlerimize, STK'larımıza, gönüllü çalışanlarımıza, katkı sunan destek olan herkese ve Hataylı hemşerilerimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Hasar tespit çalışmaları yapmak üzere ekiplerimiz saha çalışmalarına başlamıştır. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ / HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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