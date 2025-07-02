Hatay'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek 3 mahallaya sıçradı. Yangın sırasında 236 hane tahliye edildi ve 2 bin 500 kişinin güvenli bölgelere yerleştirildi. Yangının kısmen kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

HATAY'da önceki gün çıkan, dün kısmen kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar, dronla görüntülendi.

Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde 30 Haziran'da saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Oğlakören, Alahan ve Üçgedik mahallelerine sıçradı. Sahada 450'den fazla araç ve 2 bin 700'den fazla personelle müdahale edilen yangında, 3 mahallede 236 hane tahliye edildi. Evlerinden tahliye edilen 2 bin 500 kişi yurtlarda misafir edilirken, vatandaşlara ait hayvanlar güvenli bölgelerdeki ahırlarda koruma altına alındı. Dün havadan 8 uçak ve 12 helikopterle gerçekleşen müdahalelerle bölgede yangının enerjisinin düşürüldüğü açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da dün bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceleyip, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti. Ekiplerin soğutma çalışmaları bugün, üçüncü günde de devam etti.

Bu arada yanan alanlar, dronla görüntülendi.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ HATAY

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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