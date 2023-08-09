Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen orman yangını ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Ballıöz Mahallesi'nde çıktı ve ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

- Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

HATAY - Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen orman yangını ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Defne'ye bağlı Ballıöz Mahallesi'nde ormanlık alanda 16.10 sıralarında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine orman müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına kısa sürede hem havadan hem de karadan müdahale başladı. Yangını söndürmek için 8 tane arazöz, 3 su tankı, 3 helikopter, 5 ilk müdahale aracı ve 50 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor. Mahalle sakinleride yangına müdahaleyi meraklı gözlerle izledi.