Hatay'daki Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı

Hatay'daki Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı
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Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangını havadan görüntülendi. Ekipler soğutma çalışmaları ve yangın söndürme müdahalelerine devam ediyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kısmen kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

Kırmızıburun mevkisinde dün çıkan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışması sürüyor.

Ekipler, yangının tamamen söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

Öte yandan alevlerin etkili olduğu mahallelerde zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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