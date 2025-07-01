Hatay'daki Orman Yangını Havadan Görüntülendi

Hatay'daki Orman Yangını Havadan Görüntülendi
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Antakya ilçesinde devam eden orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayılarak 3 mahalleyi etkisi altına aldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde devam eden orman yangınında zarar gören yerler havadan görüntülendi.

Karaali Mahallesi'nde dün çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Oğlakören ile Üçgedik mahallelerine sıçrayan orman yangını sürüyor.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Yangının etkili olduğu 3 mahallede zarar gören alanlar dronla görüntülendi. Görüntülerde, yanan alanların yerleşim yerlerine yakınlığı ve alandaki birçok ağacın küle dönmesi yer alıyor.

Dün Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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