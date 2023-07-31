Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hava ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, Gedik bölgesinde yol kenarında başladı ve ormana sıçradı. Yangını fark eden sürücüler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin karadan müdahalesine helikopter desteği de sağlandı. Yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'daki orman yangını büyümeden söndürüldü

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangın, Belen ilçesi Gedik bölgesinde yol kenarında ormanlık alanda çıktı. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarından başlayarak ormana sıçrayan yangını fark eden sürücüler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkezin yönlendirmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözlü ekipler sevk edildi. Ekipler karadan müdahale ederken, havadan da helikopter desteği geldi. Yangın hızlı müdahale ile çok daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bir dönümlük alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmasının sürdüğü belirtildi.