Hatay'daki Orman Yangını 2. Gününde Devam Ediyor

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Hatay'da çıkan orman yangını, 3 mahallede etkisini sürdürmeye devam ediyor. İtfaiye ekipleri, alevlerin arasında kalarak müdahale ediyor. Yangın esnasında bir itfaiye aracı da alevlerin ortasında kaldı.

Hatay'daki orman yangını 2'nci gününde (2)

Hatay'da dün çıkıp, 3 mahallede etkili olan orman yangınında itfaiye aracı, alevlerin arasında kaldı. Mesai arkadaşlarından telsizle yardım isteyen itfaiye personeli, araçtaki başka bir personel tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Dualar ederek alevlerin arasından geçen ekip bir süre sonra güvenli alana ulaştı. Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile yoğun mesai sürdüren itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.

HABER: HATAY

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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