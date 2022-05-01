Hatay'daki meslek liseleri ekonomiye 13 milyon lira katkı sağladı - Haberler

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Hatay'daki meslek liseleri ekonomiye 13 milyon lira katkı sağladı

AA - Cem Genco - Güncel
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Hatay'daki meslek liseleri ekonomiye 13 milyon lira katkı sağladı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Hatay'daki meslek liselerinin ilk 3 ayda ekonomiye 13 milyon civarında katkı sağladığını belirtti.

HATAY (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Hatay'daki meslek liselerinin ilk 3 ayda ekonomiye 13 milyon civarında katkı sağladığını belirtti.

Şener, AA muhabirine, Hatay'da farklı alanları olan toplam 60 meslek lisenin bulunduğunu söyledi.

Kentteki meslek liselerinin ekonomiye ciddi katkı sağladığını aktaran Şener, "Hatay'daki liselerimiz yılın ilk çeyreğinde ekonomiye 13 milyon lira katkı yaptılar. Hatay'da bu yıl sonuna kadar hedefimiz 50 milyon lira." diye konuştu.

Şener, okullardan mezun olan öğrencilerin istihdam oranlarının yüzde 98 civarında olduğunu belirtti.

AA / Cem Genco - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Hatay, Güncel, Haberler

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