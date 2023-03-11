Hatay'daki Maria Ana Rum Ortodoks Kilisesi'nden geriye sadece çan kulesi kaldı

MAHMUT SERDAR ALAKUŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, Hatay'daki Maria Ana Rum Ortodoks Kilisesi'nden sadece çan kulesi ayakta kaldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremler, Tokaçlı Mahallesi'nde 700 yıllık olduğu tahmin edilen ve 2020'de restore edilen kilisede de yıkıma yol açtı.

Tavanı tamamen çöken, duvarlarının büyük bölümü yıkılan kiliseden geriye sadece çan kulesi kaldı.

Tarihi yapının son durumu dronla görüntülendi.

"Kilise depremin ardından yerle bir oldu"

Kilise Vakfı Başkan Yardımcısı İbrahim Çilingir, AA muhabirine, kilisede son olarak 2018'de başlayan restorasyonun 2020'de bittiğini ve o günden sonra burada ibadetlerin yapıldığını söyledi.

Depremlerde kilisede büyük hasar meydana geldiğini aktaran Çilingir, "Biz kiliseyi 3 yıl önce restore ettik. Hakikaten çok emek, uğraşlar verdik. Çok güzel ve gerçekten görmeye değer bir kiliseydi. Kilise kurulduğundan beri ayakta. Maalesef depremin ardından yerle bir oldu." diye konuştu.

Çilingir, kilisenin restore edilip yeniden eski görüntüsüne kavuşması için yetkililerden destek beklediklerini dile getirerek, "Kilisenin yıkılması insanları gerçekten çok üzdü. İnşallah biz devletle hep beraber bu kiliseyi ayağa kaldıracağız. Tabii ki bizim tek isteğimiz kilisenin eski görüntüsünü bir daha geri sağlamak." ifadelerini kullandı.

Kilisesinin papazı Musa Papas da yetkililerden restorasyon konusunda destek beklediklerini kaydetti.