Hatay'daki Koz Kalesi de depremlerde hasar gördü

HATAY'ın Altınözü ilçesinde bulunan ve Antakya Prensliği döneminde yapıldığı değerlendirilen tarihi Koz (Kursat) Kalesi'nin de depremlerde hasar gördüğü ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler ile Hatay'da 3 dakika arayla meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, taşınmaz tarihi eserlerde de hasar meydana getirdi. Hatay'ın Altınözü ilçesi sınırlarında yer alan ve tarihi konumdaki Koz Kalesi'nin, yaşanan 4 büyük depremin ardından hasar aldığı görüldü. Tarihi kaleye giden yolda burçlardan ve kaleden taşların düştüğü dikkat çekti. Kalenin burçlarının bir kısmının yıkılması ise havadan görüntülendi.

Koz Kalesi köyü mevkisinde eski çağlardan beri kullanılmakta olan Altınözü- Antakya yolunda hakim bir tepe üzerinde güvenliği sağlamak üzere, Antakya Prensliği döneminde yapıldığı değerlendirilen Koz Kalesi yer alıyor. Antakya Latin Patriği'nin ikamet ettiği bu kale, Sultan Baybars tarafından 1268 yılında Memlük Türk hakimiyetine alındıktan sonra 1515 yılında Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı hakimiyetine girdi.