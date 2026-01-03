Haberler

DMM "Hatay'da aynı konutun birden fazla hak sahibine verildiği" iddiasını yalanladı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hatay'daki konutların birden fazla hak sahibine verilmesi yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ve bunun mevzuat gereği bir durum olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), " Hatay'da aynı konutun birden fazla hak sahibine verildiği ve mağduriyet oluştuğu" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, Hatay'daki konut kuralarına ilişkin söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğu ve dezenformasyon niteliği taşıdığı belirtildi.

Deprem öncesinde tapuda tek bir konut üzerinde mirasçı durumundaki tüm maliklerin, aynı konut için müşterek hak sahibi olarak kuraya dahil edilmesinin yürürlükteki mevzuat uyarınca zorunlu olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle başvurularda birden fazla mirasçı bulunsa dahi, kura sonucunda yalnızca tek bir konut tahsis edilmektedir. Haberlere konu edilen kayıtların mükerrer tahsisle ilgisi bulunmadığı, tamamen miras ve müşterek mülkiyet hükümlerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla 'bir konutun birden fazla kişiye verildiği' yönündeki iddialar, mevzuatın bilinçli şekilde çarpıtılmasından ibarettir. Kamuoyunun, yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
