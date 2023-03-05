Hatay'daki iş hanında 20 ofisin bulunduğu bölüm depremde yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesindeki iş hanında 50 ofisten 20'sinin bulunduğu bölüm yıkıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı İskenderun'da çok sayıda kişi hayatını kaybetti, bina ve iş yeri enkaza dönüştü.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki, alt katlarında züccaciye, lokanta, konfeksiyon gibi 21 dükkanın bulunduğu iki ayrı bölümden oluşan Baytaç İş Hanı da depremde zarar gördü.

Üst katlarında 50 ofisin yer aldığı 5 katlı iş hanının bir bölümü depremlerde tamamen çöktü, handan geriye hasarlı 30 ofis ve 12 dükkan kaldı.

İş hanı yöneticisi Şahin Menetlioğlu, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilçede büyük yıkıma neden olduğunu söyledi.

Çok sayıda yakınını ve esnaf arkadaşını depremde kaybettiğini anlatan Menetlioğlu, kendisinin de enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduğunu belirtti.

İş hanının iki ayrı bölüm olarak yapıldığını ve bir bölümünün yıkıldığını aktaran Menetlioğlu, şöyle devam etti:

"Sadece 12 dükkan ve 30 ofis ayakta kaldı. Ben de o gün ofisimde kalmıştım. Sarsıntı anında büyük gürültülerle uyandım. Sarsıntılar daha da fazlalaştı ve elektrikler kesildi. Biz de dışarı çıkmaya çalıştık. Bir arkadaşımız daha vardı. Aşağıya merdivenlerden indiğimde çıkmak için çabalıyordu. Elektrik kesik, kepenkleri açamıyoruz. Arka bahçe tarafında küçük bir demir kapımız var, oradan çıkmak istedik. Oraya da yukarıdan molozlar düştüğü için açamadık. Bir kolonun yattığını gördük, bina halen ayaktaydı. Zor şartlar altında oradan çıktık. Önce arkadaşımı çıkarttım, arkasından ben ikinci adımı atmadan, bina yıkılmaya başladı. Canımızı zor kurtardık. Yaşayacak görecek günlerimiz varmış. Allah beterinden saklasın."

Menetlioğlu, şu an iş hanında ayakta kalan ofislerin orta hasarlı olduğunu belirtti.

Kaybettikleri nedeniyle acılarının çok taze olduğunu aktaran Menetlioğlu, yaralarını sarmak için çabaladıklarını söyledi.

AFAD tarafından kurulan çadır kentte kaldığını belirten Menetlioğlu, enkazın temizlenmesiyle işlerinin başına geçeceklerini kaydetti.