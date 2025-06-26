Hatay'daki İnşaat Şantiyesinde Konteyner Yangını

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Hatay'da bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerler yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, yangının söndürüldüğü ve çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.

1) ŞANTİYESİNDE İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLER YANDI

HATAY'da bir bina inşaatının şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerler yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Yangın, merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde bir bina inşaatının şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıktı. Alevleri fark eden işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yerlerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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