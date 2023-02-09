Hatay'daki iki binanın enkazından depremden 84 saat sonra 3 kişi kurtarıldı Güncel Haberler Hatay'da, depremde yıkılan iki binanın enkazı altında kalan ikisi kadın 3 kişi sağ çıkarıldı. Hatay'da, depremde yıkılan iki binanın enkazı altında kalan ikisi kadın 3 kişi sağ çıkarıldı. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kente gelen askerler ile arama kurtarma gönüllüleri çalışmalarını sürdürüyor. Antakya ilçesi Gündüz Caddesi'nde Antakya Spor Salonu karşısında bulunan ve Hatay Kadın Voleybol Takımı sporcularından bazılarının yaşadığı bildirilen 6 katlı Yeşilyurt Apartmanı'nın enkazından sesler duyulmasının ardından çalışmalar bu alanda yoğunlaştırıldı. Ekipler, depremden 84 saat sonra söz konusu apartmanın enkazından iki kadını sağ çıkarmayı başardı. Bu binanın bitişiğinde yıkılan farklı bir apartmanda da yaşam belirtisi alan ekipler, bu enkazdan bir erkeği kurtardı. Ekiplerce enkazlardan çıkarılan 3 kişi, bölgede hazır bekletilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Antakya Hatay Güncel Haberler

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