Hatay'daki Gölbaşı Gölü'nde su altı ve çevre temizliği - Haberler

Kırıkhan'da, Türkiye Çevre Haftası kapsamında Gölbaşı Gölü'nde su altı ve çevre temizliği yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, İskenderun Teknik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü öğrencileriyle Gölbaşı Gölü'nde bir araya geldi.

Ekipler ve öğrenciler, hem çevre hem de su altı temizliği yaparak gölü atıklardan arındırdı.

Gölden, çok sayıda plastik, metal ve cam atık çıkarıldı.

Etkinliğin ardından ekipler, koruma altındaki "gazella gazella" türü dağ ceylanlarının yaşam alanlarını da ziyaret etti.