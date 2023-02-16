Hatay'daki evlerinde ailesiyle enkaz altında kalan Suriyeli baba yaşadıklarını anlattı

Savaştan kaçarak ailesiyle Türkiye'ye sığınan Suriyeli Ahmet Terras Cerkez, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'daki evlerinde olduklarını belirterek, "Bina üzerimize yıkıldığı an çocuğum kucağımdaydı. Ona sarıldım, bütün enkaz üzerime düştü. Sadece bir yerden hava almaya çalıştık." dedi.

Suriye'nin Halep kentinden 2014'te Türkiye'ye sığınan 37 yaşındaki tesisatçı Ahmet Terras Cerkez ve Esma Nedeef çifti, Hatay'ın Antakya ilçesindeki tek katlı evlerinde 7 çocuklarıyla birlikte yaşıyordu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sırasında evlerinden dışarı kaçmaya çalışan aile, bitişikteki binanın yan yatması sonucu yıkılan evlerinin enkazında kaldı. Yaklaşık 3 saat burada kalan Suriyeli aile, enkazdan komşularının yardımıyla çıkarıldı. Durumu diğer aile bireylerine göre daha ağır olan baba Ahmet Terras Cerkez ile eşi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Baba Cerkez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tek katlı müstakil bir evde oturduklarını söyledi.

Deprem nedeniyle yan taraflarındaki 5 katlı apartmanın üzerlerine devrildiğini bildiren Cerkez, "Eşim ve 3 çocuğumla birlikte oradaydık. Diğer çocuklarım yan odadaydı. Bina üzerimize yıkıldığı an çocuğum kucağımdaydı. Ona sarıldım, bütün enkaz üzerime düştü. Sadece bir yerden hava almaya çalıştık. Çünkü havasız kaldık ve boğulmak üzereydik. Oğlum hava almak için eliyle duvarları ve yerleri eşelemeye çabalıyordu. Orada olduğumuzu anlamaları için elimizle ses çıkartmaya başladık. Yaklaşık 2,5-3 saat enkazda kaldık." diye konuştu.

"Sağ çıktığımıza dua ettim."

Enkazdan komşularının yardımıyla çıkarıldığını belirten Cerkez, umudunu kestiği bir anda oğlunun eliyle enkazdan çıkmaya çabaladığını gördüğünü dile getirdi.

Buradan kendi çabalarıyla çıkmaya çalıştıklarını anlatan Cerkez, "Komşularımız da yardıma geldi çok şükür. Onların sayesinde enkazdan çıktık. Çocuğum 1,5 saat havasız kaldı, öldü zannettim. Boğazıma sarılıyordu. Artık kendi çabalarımızla ve komşularımın yardımıyla çıktık. Çok şükür, Allah'a dua ettim. Sağ çıktığımıza dua ettim." ifadelerini kullandı.

Enkazdan çıktıktan sonra 4 gün boyunca Hatay'da kaldığını söyleyen Cerkez, şunları kaydetti:

"Elimin artık kokusu çıkıyordu, çürümeye başlamıştı. Adana'dan uçakla İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine geldim. Tedavim bu hastanede sürüyor. Enkazdan kendi kıyafetimizle çıkıp buraya sığındık. Çok şükür hayır sahipleri bize yardımcı oldu. Şu an istediğim ailem için barınma. Çünkü arabamı da satmıştım. O arabanın parası da enkazın altında kaldı."