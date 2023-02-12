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HATAY'DAKİ ENKAZDA 150'NCİ SAATTE MUCİZE KURTULUŞ

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Hatay Konak Apartmanı'nda deprem enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında, 5 yaşındaki bir kız çocuğu Kütahya İtfaiyesi ekipleri tarafından sağ kurtarıldı.

Hatay Konak Apartmanı'nda deprem enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında, 5 yaşındaki bir kız çocuğu Kütahya İtfaiyesi ekipleri tarafından sağ kurtarıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çocuğun kurtarıldığı görüntüleri, "150. Saat müjdesi. Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var" notuyla paylaştı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fahrettin Koca Kütahya Hatay Güncel Haberler

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