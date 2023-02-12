HATAY'DAKİ ENKAZDA 150'NCİ SAATTE MUCİZE KURTULUŞ
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Hatay Konak Apartmanı'nda deprem enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında, 5 yaşındaki bir kız çocuğu Kütahya İtfaiyesi ekipleri tarafından sağ kurtarıldı.
Hatay Konak Apartmanı'nda deprem enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında, 5 yaşındaki bir kız çocuğu Kütahya İtfaiyesi ekipleri tarafından sağ kurtarıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çocuğun kurtarıldığı görüntüleri, "150. Saat müjdesi. Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var" notuyla paylaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel