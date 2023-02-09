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Hatay'daki enkaz yığınları böyle görüntülendi

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Hatay'daki enkaz yığınları böyle görüntülendi Kahramanmaraş merkezli, Türkiye'nin 10 ilinde ciddi şekilde hissedilen depremde en çok hasarı alan şehirlerden biri de Hatay oldu.

Hatay'daki enkaz yığınları böyle görüntülendi

HATAY - Kahramanmaraş merkezli, Türkiye'nin 10 ilinde ciddi şekilde hissedilen depremde en çok hasarı alan şehirlerden biri de Hatay oldu. Hatay'daki yıkım dronla havadan görüntülendi

Hatay'da ağır bilanço havadan helikopterle görüntülendi. Görüntülerde depremin etkisiyle çok sayıda binanın yıkıldığı, hasar aldığı ve kullanılmaz hale geldiği görüldü. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Türkiye Hatay Güncel Haberler

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