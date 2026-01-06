Bakanlıktan Hatay'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hatay'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin, "Yeni yıl ile birlikte özellikle gece saatlerinde ani sıcaklık düşüşleri meydana gelmiştir. Mevsim normallerinin dışında gelişen bu durum, bir yandan elektrik tüketimini rekor seviyelere yükseltirken diğer taraftan da elektrikli ısıtıcıların kullanıldığı bölgelerde şebekede aşırı yüklenmeye sebebiyet vermiştir" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hatay'da yaşanan elektrik kesintileri ve bu kesintiler hakkında kamuoyuna yansıyan değerlendirmelerin yakinen takip edildiği belirtilerek, "Hatay ilimizde yeni yıl ile birlikte özellikle gece saatlerinde ani sıcaklık düşüşleri meydana gelmiştir. Mevsim normallerinin dışında gelişen bu durum bir yandan elektrik tüketimini rekor seviyelere yükseltirken diğer taraftan da elektrikli ısıtıcıların kullanıldığı bölgelerde şebekede aşırı yüklenmeye sebebiyet vermiştir. Elektrik şebekesindeki dengesiz yüklenmeler arızaları beraberinde getirirken meydana gelen kesintilere müdahale etmek amacıyla farklı illerden 200'ün üzerinde personel, 1 Ocak 2026 itibarıyla Hatay ilimize sevk edilmiştir" denildi.

'DEPREM KONUTLARI VE KONTEYNER KENTLERDE SORUN YOK'

Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde fırtına ve kardan dolayı 60 elektrik direğinin yıkıldığı aktarılan açıklamada, "Teknik ekipler süratle gerekli onarımları yapmış, yeni direkler dikilmiş ve söz konusu ilçelerimizde afet kaynaklı bu sorun ortadan kaldırılmıştır. Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerimizde ise trafolarda aşırı yüklenmeler yaşanmış ve yeni trafo tesisi ve trafo güç artırımı çalışmalarına ivedilikle başlanmıştır. İlk etapta 6 adet yeni trafo tesisi, 16 adet trafo güç artırımı, 2 adet trafo bölge ayrımı çalışmaları tamamlanmıştır. 6 adet yeni trafo tesisi, 5 adet trafo güç artımı ve 6 adet trafo bölge ayrımı da en kısa sürede neticelendirilecektir. Tüm bunlara ilaveten 14 adet yeni trafo tesisi, 8 adet trafo güç yükseltimi, 13 adet trafo bölge ayrımı bu hafta içerisinde yapılacaktır. Antakya ve Defne ilçelerinde yürütülen arıza-onarım çalışmaları 7 Ocak 2026 Çarşamba günü, Samandağ ilçesinde yürütülen çalışmalar ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü tamamlanacaktır. Bölgede TOKİ ve Emlak Konut tarafından inşa edilen deprem konutlarında ve konteyner kentlerde elektrik kaynaklı herhangi bir sorun yaşanmamıştır" ifadelerine yer verildi.