Hatay'daki depremzedelere İHH'dan yemek desteği

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da afetzedelerden 7 bin kişiye, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından her gün sıcak yemek ikram ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından afetzedelere yönelik olarak başlatılan yardım çalışmaları devam ediyor. Vakfın Hatay'ın Antakya, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerindeki aşevlerinde hazırladığı yemekler, ekipler tarafından afetzede vatandaşlara ikram ediliyor. Belirlenen alanlarda kahvaltı, öğle ve akşam yemeği olmak üzere üç öğün dağıtım yapılıyor. Her öğünden yaklaşık 7 bin kişi istifade ediyor. İHH tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kurulan fırında ise her gün 100 bin adet ekmek üretilerek afetzedelere ulaştırılıyor. Depremin meydana geldiği 6 Şubat tarihinde çalışmalarını başlatan İHH İnsani Yardım Vakfı, Hatay başta olmak üzere birçok deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerine devam ediyor.