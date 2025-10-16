Hatay'daki Depremde Yıkılan Apartman Davası Devam Ediyor

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde Nilüfer Apartmanı'nın yıkılması sonucu 56 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili biri firari, diğerleri tutuksuz 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar belediyede görevli sağlık personeli E.K. ile su ve kanalizasyon işleri personeli M.B. hazır bulundu. Diğer sanıkların katılmadığı duruşmada, müştekiler ve taraf avukatları da yer aldı.

Müşteki olarak dinlenen Yunus Güzelşemme, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Savunması alınan tutuksuz sanık E.K, 2014'te belediye doktorunun emekli olmasıyla imza yetkisinin kendisine verildiğini, yıkımın sağlık denetimiyle ilgili olmadığını iddia etti.

M.B. ise dava konusu binanın su ve kanalizasyon borularını kontrol ettiğini, bilirkişi raporunda yer alan "kalitesiz malzeme kullanımı" nedeniyle binanın yıkıldığı yönündeki değerlendirmenin kendi görev ve yetki alanı dışında olduğunu savundu.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Olay

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki Nilüfer Apartmanı yıkılmış, 56 kişi yaşamını yitirmişti. Sitenin yıkılmasıyla ilgili 12 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 belediye personeli hakkında açılan davanın bu dosyayla birleştirilmesi üzerine sanık sayısı 21'e yükselmişti.