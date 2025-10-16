Haberler

Hatay'daki Depremde Yıkılan Apartman Davası Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Nilüfer Apartmanı ile ilgili 21 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanıkların cezalandırılmaları talep edildi.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde Nilüfer Apartmanı'nın yıkılması sonucu 56 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili biri firari, diğerleri tutuksuz 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar belediyede görevli sağlık personeli E.K. ile su ve kanalizasyon işleri personeli M.B. hazır bulundu. Diğer sanıkların katılmadığı duruşmada, müştekiler ve taraf avukatları da yer aldı.

Müşteki olarak dinlenen Yunus Güzelşemme, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Savunması alınan tutuksuz sanık E.K, 2014'te belediye doktorunun emekli olmasıyla imza yetkisinin kendisine verildiğini, yıkımın sağlık denetimiyle ilgili olmadığını iddia etti.

M.B. ise dava konusu binanın su ve kanalizasyon borularını kontrol ettiğini, bilirkişi raporunda yer alan "kalitesiz malzeme kullanımı" nedeniyle binanın yıkıldığı yönündeki değerlendirmenin kendi görev ve yetki alanı dışında olduğunu savundu.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Olay

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki Nilüfer Apartmanı yıkılmış, 56 kişi yaşamını yitirmişti. Sitenin yıkılmasıyla ilgili 12 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 belediye personeli hakkında açılan davanın bu dosyayla birleştirilmesi üzerine sanık sayısı 21'e yükselmişti.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
95 Türk tırı, İstanbul'da rehin tutuluyor

95 tır, günlerdir İstanbul'da rehin! Nedeni uykuları kaçıracak cinsten
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Canlı yayında mesaj geldi: Kim olduğunu görünce havalara uçtu
Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor

Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor

Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yorumuna tepki yağıyor
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Zaha'dan eski takım arkadaşına zehir zemberek sözler: Midemi bulandırıyor

Eski takım arkadaşına zehir zemberek sözler: Midemi bulandırıyor
Sıla ve İlker Kaleli'den Harbiye sahnesinde aşk dolu anlar

Ünlü şarkıcı Harbiye sahnesinde sevgilisini görünce dayanamadı
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Fatih Tekke, İrfan Can Kahveci'nin yanında Fenerbahçe'den bir yıldızı daha istiyor

İrfan Can'ın yanında Fener'den bir yıldız daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık

Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.