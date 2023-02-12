Hatay'daki depremde evleri ağır hasar gören kadın İstanbul'da doğum yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da ağır hasar gören evinden çıkmayı başaran Gülşan Dağlı, "Hatice Ömür" adını verdiği bebeğini İstanbul'da kucağına aldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlere, Hatay'ın Defne ilçesinde yakalanan ve evleri ağır hasar gören Gülşan Dağlı, yakınları tarafından İstanbul'a getirildi.

9 aylık hamile olan 40 yaşındaki Dağlı, getirildiği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gerekli tetkiklerinin ardından sezaryen operasyonuna alındı. Dağlı, sağlıklı bir şekilde kucağına aldığı bebeğine "Hatice Ömür" adını verdi.

Bebeğinin sağlıklı doğduğu için mutlu olduğunu anlatan Dağlı, "Rabb'ime çok şükür kurtulduk. Zaten doğumum vardı. Böyle bir deprem yaşayınca kendimizi zor kurtardık. Erkek kardeşim İstanbul'dan geldi, beni buraya getirdi." dedi.

Hastane personeli tarafından çok güzel ağırlandıklarını kaydeden Dağlı, çalışanlara teşekkür etti.

Deprem anında sarsıntıyla uyandıklarını belirten Dağlı, "Eşim beni sakinleştirdi. Oturdum depremin geçmesini bekledim. Yatak odasının dolabı üzerime doğru düştü. Yatağın başlığı vardı, altında kalmadım. O evden nasıl çıktık, kendimizi nasıl kurtardık. Verilmiş sadakamız varmış. Allah'ım çocuğumu ve ailemi bana bağışladı." diye konuştu.

Dolabın devrilmesiyle yatak odasında kilitli kaldığını, eşinin kendisini balkon camından diğer odaya alarak çıkardığını dile getiren Dağlı, "14 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle hamile kaldım. 14 yaşında bir kızım var. 14 yıldan sonra ikinci kızım oldu. Eşim ismi 'Ömür' olsun dedi. Ben de 'Hatice' dedim. Kızımızın ismi Hatice Ömür olacak. Allah olmayan herkese nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Depreme yakalandıkları eve 4 ay önce taşındıklarını belirten Dağlı, evlerinin son halini ise bilmediklerini söyledi.