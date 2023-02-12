Hatay'daki Çinli Kurtarma Ekibi Enkaz Altında Hayatta Kalanları Aramayı Sürdürüyor Güncel Haberler ANTAKYA, 12 Şubat (Xinhua) -- Çinli kurtarma ekiplerinin Hatay'daki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem enkazında kurtarma çalışması yürüten Çin Arama ve Kurtarma Ekibi üyeleri, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) ANTAKYA, 12 Şubat (Xinhua) -- Çinli kurtarma ekiplerinin Hatay'daki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 82 kişilik Çin Arama ve Kurtarma Ekibi, deprem kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Çarşamba günü Türkiye'ye gelmişti. Ekipler şimdiye kadar enkaz altında hayatta kalan en az dört kişiyi başarıyla çıkardı. Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem enkazında kurtarma çalışması yürüten Çin Arama ve Kurtarma Ekibi üyeleri, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem enkazı içinde kurtarma çalışması yürüten Çin Arama ve Kurtarma Ekibi üyeleri, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem enkazı içinde kurtarma çalışması yürüten Çin Arama ve Kurtarma Ekibi üyeleri, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem enkazı içinde kurtarma çalışması yürüten Çin Arama ve Kurtarma Ekibi'nin bir üyesi, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Hatay Güncel Haberler

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