Hatay'daki Çinli Kurtarma Ekibi Enkaz Altında Hayatta Kalanları Aramayı Sürdürüyor
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ANTAKYA, 12 Şubat (Xinhua) -- Çinli kurtarma ekiplerinin Hatay'daki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
ANTAKYA, 12 Şubat (Xinhua) -- Çinli kurtarma ekiplerinin Hatay'daki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 82 kişilik Çin Arama ve Kurtarma Ekibi, deprem kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Çarşamba günü Türkiye'ye gelmişti. Ekipler şimdiye kadar enkaz altında hayatta kalan en az dört kişiyi başarıyla çıkardı.
Kaynak: Xinhua / Güncel