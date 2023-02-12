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Hatay'daki Çinli Kurtarma Ekibi Enkaz Altında Hayatta Kalanları Aramayı Sürdürüyor

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Hatay'daki Çinli Kurtarma Ekibi Enkaz Altında Hayatta Kalanları Aramayı Sürdürüyor

ANTAKYA, 12 Şubat (Xinhua) -- Çinli kurtarma ekiplerinin Hatay'daki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Hatay'daki Çinli Kurtarma Ekibi Enkaz Altında Hayatta Kalanları Aramayı SürdürüyorHatay'ın Antakya ilçesinde deprem enkazında kurtarma çalışması yürüten Çin Arama ve Kurtarma Ekibi üyeleri, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

ANTAKYA, 12 Şubat (Xinhua) -- Çinli kurtarma ekiplerinin Hatay'daki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 82 kişilik Çin Arama ve Kurtarma Ekibi, deprem kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Çarşamba günü Türkiye'ye gelmişti. Ekipler şimdiye kadar enkaz altında hayatta kalan en az dört kişiyi başarıyla çıkardı.

Hatay'daki Çinli Kurtarma Ekibi Enkaz Altında Hayatta Kalanları Aramayı SürdürüyorHatay'ın Antakya ilçesinde deprem enkazında kurtarma çalışması yürüten Çin Arama ve Kurtarma Ekibi üyeleri, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Hatay'daki Çinli Kurtarma Ekibi Enkaz Altında Hayatta Kalanları Aramayı SürdürüyorHatay'ın Antakya ilçesinde deprem enkazı içinde kurtarma çalışması yürüten Çin Arama ve Kurtarma Ekibi üyeleri, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Hatay'daki Çinli Kurtarma Ekibi Enkaz Altında Hayatta Kalanları Aramayı SürdürüyorHatay'ın Antakya ilçesinde deprem enkazı içinde kurtarma çalışması yürüten Çin Arama ve Kurtarma Ekibi üyeleri, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Hatay'daki Çinli Kurtarma Ekibi Enkaz Altında Hayatta Kalanları Aramayı SürdürüyorHatay'ın Antakya ilçesinde deprem enkazı içinde kurtarma çalışması yürüten Çin Arama ve Kurtarma Ekibi'nin bir üyesi, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hatay Güncel Haberler

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