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Hatay'daki cinayetin şüphelisi Adana'da yakalandı

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Hatay Valiliği, İskenderun ilçesinde işlenen cinayetin zanlısının Adana'da olduğunu belirledi. Şüpheli M.E, düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

Hatay'daki cinayetin şüphelisi Adana'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İskenderun ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde, 7 Ağustos'ta işlenen cinayetin zanlısı M.E'nin Adana'da olduğu belirlendi.

Şüpheli M.E, kaldığı yere düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel

İskenderun Hatay Adana Güncel Haberler

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