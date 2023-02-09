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Hatay'daki Çin Kurtarma Ekibi Bir Kişinin Daha Enkazdan Kurtarılmasına Yardım Etti

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Türkiye'nin güneydoğusunu vuran ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremlerden üç gün sonra Perşembe günü Çin kurtarma ekibinin yardımıyla Antakya'da bir kişi daha enkazdan canlı çıkarıldı.

Türkiye'nin güneydoğusunu vuran ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremlerden üç gün sonra Perşembe günü Çin kurtarma ekibinin yardımıyla Antakya'da bir kişi daha enkazdan canlı çıkarıldı.

Çin ve Türk kurtarma ekipleri birlikte çalışarak Perşembe günü sabahın ilk saatlerinde Antakya'da 8 katlı bir binanın enkazından hamile bir kadını kurtarmıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hatay'dan bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Antakya Hatay Güncel Haberler

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